Samsung Galaxy S21, confermato il lancio del 14 gennaio durante il CES 2021?

Samsung ha già confermato la sua partecipazione al grande evento tech CES 2021 che durerà dall’11 al 14 gennaio, giornate in cui potrebbe presentare dispositivi come una nuova linea di TV QLED, soundbar e auricolari True Wireless Galaxy Buds Pro. Un rapporto recente, però, dà per confermata la presentazione della serie top di gamma Galaxy S21.

Stando a quanto riportato da Android Authority in esclusiva, infatti, Samsung dovrebbe lanciare ufficialmente la serie Galaxy S21 a livello globale proprio il 14 gennaio, come avevano già fatto pensare diverse indiscrezioni trapelate ancora a inizio novembre. A svelarlo sarebbe stato il più grande negozio Samsung in India, ovvero l’outlet Samsung Opera House di Bengaluru i cui dirigenti avrebbero diffuso anche la data di approdo sul mercato: il 29 gennaio 2021, esattamente come affermavano le suddette voci.

Tra l’altro, il negozio avrebbe iniziato già a ricevere i preordini per Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra in India: per prenotare le ammiraglie di casa Samsung basterebbe pagare circa 27 Dollari, selezionare il modello preferito dopo il loro annuncio ufficiale e i dipendenti manterranno informati gli acquirenti direttamente via WhatsApp, comunicando loro la disponibilità e i dettagli della consegna.

Ancora, i dirigenti della Samsung Opera House avrebbero confermato le colorazioni in arrivo: grigio, rosa, viola e bianco per il modello base Galaxy S21; rosa, viola, argento e nero per il Galaxy S21 Plus e, infine, solamente nero e argento per il Galaxy S21 Ultra top di gamma. Ci sono anche informazioni interessanti sul modulo fotocamera del Galaxy S21 Ultra: si tratterebbe infatti di uno smartphone con sensore principale da 108MP, due sensori da 10MP di cui uno con zoom ottico 10x, e infine autofocus laser. Infine, lato processore, si parla dell’ancora non annunciato chipset Exynos 2100 proprietario per il mercato indiano e sudcoreano/asiatico, mentre in Occidente dovrebbe arrivare con il SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Insomma, tanti rumor decisamente accattivanti ma che, in ogni caso, è meglio prendere con le pinze. In attesa di informazioni ufficiali da parte dell’azienda stessa, online sono trapelati tre video teaser che Samsung dovrebbe mostrare al momento della presentazione della gamma Galaxy S21.