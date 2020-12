Samsung Galaxy S21, confermato il supporto alla S Pen?

Dopo le prime indiscrezioni diffuse dal giornale locale coreano Korea IT News riguardo il supporto all’S-Pen per la serie Galaxy S21 firmata Samsung, ora questa novità sembrerebbe praticamente ufficiale dato che in rete i tipster del settore hanno scoperto l’esistenza di una S Pen acquistabile separatamente per Galaxy S21 Ultra.

A rivelarlo tramite Twitter è stato il giovane leaker Ishan Agarwal, il quale ha diffuso il codice identificativo del pennino per smartphone visto per molto tempo nella serie Galaxy Note ormai in via di abbandono. Nota come EJ-PG998B, la nuova S Pen per dispositivi Galaxy S non verrà inclusa nella confezione ma verrà venduta piuttosto come accessorio aggiuntivo, così da permettere agli utenti di scegliere se sia il caso di acquistarla. Ciò confermerebbe anche l’assenza di uno slot dedicato nello smartphone, preferendo quindi la soluzione delle custodie apposite da portare con sé.

In ogni caso, per sapere più dettagli al riguardo sarà necessario attendere la presentazione ufficiale attesa per l’evento CES 2021: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la serie Samsung Galaxy S21 top di gamma potrebbe essere presentata il 14 gennaio 2021 per poi essere lanciata ufficialmente sul mercato il 29 gennaio, 15 giorni dopo.

Intanto online sono trapelati sempre più video reali su questi smartphone: non solo il modello Galaxy S21 Plus sarebbe apparso su YouTube con i primi benchmark su Geekbench 5, ma lo stesso utente lo avrebbe confrontato con il top di gamma della concorrenza iPhone 12 Pro in un altro video ancora, senza però scendere troppo nei dettagli tecnici.