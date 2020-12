Samsung Galaxy S21 è davvero vicino: trapela il primo video 'ufficiale'

Mentre sembra sempre più probabile la rimozione del caricabatterie dalla confezione di Galaxy S21, trapela quest'oggi un'interessante scorpacciata di leak. I colleghi di AndroidPolice infatti hanno messi le mani su tre video teaser che Samsung mostrerà al momento della presentazione dei nuovi smartphone.

Nell'articolo dedicato, infatti si possono vedere i brevi video che ci forniscono un primo sguardo ai nuovi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, che evidentemente sono davvero vicini al lancio.

Sebbene i teaser non mostrino i telefoni per interno, ci consentono comunque di ottenere uno sguardo ravvicinato al modulo fotografico posteriore e su alcuni dettagli di design. Sostanzialmente però vengono confermate quasi integralmente le informazioni trapelate nelle passate settimane nei vari rendering pubblicati in rete.

A suscitare la curiosità di tutti però non sono i brevi scorci, ma la nuova colorazione che probabilmente andrà a caratterizzare tutta la lineup. Secondo le indiscrezioni, questa nuova scocca sarà denominata "Phantom Violet", ma come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze tali indiscrezioni.

Confermato anche il design piatto, ed il triplo modulo fotografico posteriore sulla variante Ultra, mentre non vengono ovviamente mostrate molte informazioni in merito alle specifiche tecniche. Si parla però di un'imminente certificazione di una variante basata sullo Snapdragon.