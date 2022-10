Samsung Galaxy S21 disponibile al 30% in meno da Euronics

Sebbene nel 2022 si sia arrivati alla gamma di smartphone flagship Galaxy S22 in casa Samsung, a qualche consumatore potrebbe risultare particolarmente comodo acquistare il predecessore Samsung Galaxy S21 in offerta grazie ai generosi tagli di prezzo per il cambio generazionale. Attenzione, dunque, alla promozione da Euronics.

La catena di distribuzione stellata, infatti, oltre a proporre 4 smart TV LG a prezzi stracciati presenta sul negozio online anche Samsung Galaxy S21 al 30% in meno per un periodo di tempo non precisato. Si tratta del modello base, dotato di SoC proprietario Exynos 2100, display da 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X FHD+ con refresh rate fino a 120Hz, 128 GB di archiviazione, 8 GB di RAM, batteria da 4.000 mAh e un comparto fotocamera di tutto rispetto con sensore frontale da 10 MP e tre lenti posteriori con telephoto da 64 MP.

Il prezzo da Euronics tocca quota 574 euro in questi ultimi giorni di ottobre, quando normalmente costerebbe 829 euro. Attenzione, tuttavia, alla necessità di pagare la consegna a domicilio a parte a 7,90 euro in caso di acquisto online. Il pagamento può essere comunque suddiviso in tre rate senza interessi con Klarna.

L’offerta diventa ancora migliore se effettuate la prenotazione online con ritiro in negozio: in diversi punti vendita Euronics in tutta Italia, infatti, lo stesso modello di Samsung Galaxy S21 viene venduto a 549,99 euro o 599,99 euro; in altre parole, è inferiore o poco superiore rispetto al prezzo online. Per questa ragione, si consiglia di completare l’acquisto online presso il punto vendita più vicino a voi e poi procedere con il ritiro.

Da Trony, invece, ancora per poche ore potrete trovare due smartphone Samsung Galaxy di fascia media a prezzi ottimi.