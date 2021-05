Samsung Galaxy S21 ha un'edizione dedicata alle Olimpiadi in Giappone

Samsung Galaxy S21 ha ufficialmente ricevuto una edizione limitata completamente dedicata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, diventando così lo smartphone olimpico per quest’anno. Annunciato dall’operatore telefonico giapponese NTT DoCoMo, cambierà non solo nell’aspetto esteriore e nel design ma anche nei temi e negli sfondi.

Come potete vedere dalle immagini in calce all’articolo e in copertina, lo smartphone presenta un nuovo colore Phantom Blue con finitura opaca blu scuro, cornice color oro e modulo fotocamera posteriore altrettanto dorato. L’interfaccia utente cambierà allo stesso modo, con uno sfondo dedicato ai Giochi Olimpici, un tema olimpico e nuovi sfondi inediti in edizione speciale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche non ci sono cambiamenti: Galaxy S21 5G Olympic Games Edition presenta gli stessi materiali di costruzione e lo stesso hardware della versione stock, con display AMOLED FullHD + da 6,2 pollici con refresh rate di 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre il comparto fotocamera posteriore è composto da tre sensori (64MP + 12MP + 12MP) e la batteria da 4.000 mAh.

Purtroppo questo modello sarà venduto solamente in Giappone, come avvenuto anche nel 2016 per i Giochi Olimpici tenuti a Rio, ma non è nota ancora la data di inizio delle vendite: al momento è attesa per qualche giorno prima alla data di inizio dei Giochi, ma le proteste della popolazione giapponese relativamente ai rischi sanitari dell’evento potrebbero causare un altro rinvio.

