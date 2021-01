Samsung Galaxy S21, Evleaks scova oltre 900 varianti tramite URL

Oltre 900 varianti di Samsung Galaxy S21. No, non stiamo scherzando: è proprio questa la cifra che sta facendo il giro del mondo in queste ore. Le motivazioni dietro questo enorme numero sono interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Voice (tramite Evan Blass, meglio noto come Evleaks), Samsung avrebbe generato URL per oltre 900 varianti di Galaxy S21. In parole povere, stando agli URL scovati da Evleaks, ci sarebbero centinaia di "codici" diversi per identificare le varianti dello smartphone vendute in tutto il mondo. In questo caso lo screenshot che potete vedere in calce alla notizia descrive la situazione meglio di mille parole.

In ogni caso, il motivo di questo enorme numero di varianti sarebbe da ricercarsi principalmente nelle suddivisioni relative a supporto al 5G, colorazioni, CPU (Snapdragon o Exynos), tagli di memoria e ovviamente modello dello smartphone (Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra). Contando poi il numero di Paesi in cui l'azienda sudcoreana vende i suoi dispositivi, i 900 URL sembrano plausibili.

Per il resto, da questa curiosità possiamo anche "estrarre" le presunte colorazioni in cui dovrebbero essere venduti i dispositivi. Si tratta di Black, Brown, Gold, Gray, Navy, Pink, Red, Silver, Titanium, Violet e White. Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S21 avverrà il 14 gennaio 2021.