Samsung Galaxy S21: Exynos 2100 e Snapdragon 888 a confronto in un video

Presentato ufficialmente da appena una settimana, Samsung Galaxy S21 continua a essere al centro dei riflettori per via delle sue innumerevoli qualità. Sul mercato, il nuovo flagship sudcoreano è arrivato in due varianti di chip, Qualcomm Snapdragon 888 ed Exynos 2100, e in Europa è alimentato dal nuovo processore a 5 nm di Samsung.

La variante Europea di Samsung Galaxy S21 in termini assoluti si comporta bene ed è un ottimo dispositivo sotto tutti i punti di vista. Il nuovo processore Samsung ha degnamente sostituito lo sfortunato Exynos 990, ma come si comporterà fianco a fianco col gemello con chip Qualcomm?

Il video confronto di SpeedTest G mostra come il nuovo processore Samsung riesca a prevalere in termini assoluti di calcolo, con una performance CPU leggermente migliore. Ciò su cui invece mostra le sue debolezze sono invece le attività miste e i processi a carico della scheda video, mostrando come la Adreno 660 dello Snapdragon 888 sia decisamente superiore da questo punto di vista rispetto alla Mali-G78 dell'Exynos 2100.

Nel complesso quindi il SoC americano riesce ancora a prevalere sul nuovo processore Samsung, ma le differenze sono davvero minime, se non impercettibili. L'obiettivo di Samsung era quello di poter fornire un'alternativa valida al processore di Qualcomm e soprattutto superare le enormi lacune del suo SoC della scorsa generazione.

Per guardare più da vicino il nuovo Samsung Galaxy S21, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre prime impressioni.