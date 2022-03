Samsung Galaxy S21 FE 5G da 128Gb in sconto su Mediaworld per gli XDays

Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, Mediaworld ha lanciato gli XDays, che portano tantissimi sconti su prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i prodotti che troviamo a prezzo ridotto segnaliamo anche il Samsung Galaxy S21 FE.

Lo smartphone, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna non brandizzato è disponibile a 678 Euro, in calo dai 769 Euro precedenti, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 33,90 Euro al mese con tan e taeg 0%. La consegna è garantita entro lunedì 28 Marzo 2022 per coloro che effettuano l’ordine oggi, mentre il ritiro in negozio è sempre a costo zero ed immediato.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G include un processore 8-core da 2,8 GHz, schermo da 6,4 pollici Dynamic AMOLED, 6GB di RAM ed una fotocamera posteriore da 12 megapixel. Il comparto connettività è caratterizzato da modem 5G, WIFi, NFC e GPS. Mediaworld sottolinea che la confezione include il Galaxy S21 FE ed il cavo USB-Type C, mentre non sono presenti alimentatori ed auricolari, che devono essere acquistati a parte.

La promozione è disponibile solo online fino al 31 Marzo 2022: chiaramente, per scegliere il ritiro in negozio è necessario concludere l’ordine online e poi scegliere il punto vendita più vicino.