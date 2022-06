Samsung Galaxy S21 FE 5G ed AirPods Max in offerta oggi su Amazon, con consegna veloce

Nel giorno in cui Euronics lancia il nuovo volantino, che propone “Promozioni Per Tutti” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica, Amazon rilancia con una serie di offerte interessanti: i protagonisti di oggi sono Samsung Galaxy S21 FE 5G e le AirPods Max.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

Samsung Galaxy S21 FE 5G Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori Olive [Versione Italiana]: 499 Euro (769 euro)

Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori Olive [Versione Italiana]: 499 Euro (769 euro) Nuovo Apple AirPods Max - Verde: 399,99 Euro (629 Euro)

Per quanto riguarda le AirPods Max, è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 80 Euro al mese per cinque mesi, oltre che quello in un’unica soluzione. Tuttavia, il prodotto è indicato come non disponibile ed Amazon spiega che “stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile”.

Sul Samsung Galaxy S21 FE 5G, invece, non è disponibile il pagamento a rate ma solo quello unico. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domanI 24 Giugno 2022 per coloro che effettuano l’ordine entro 7 ore e 14 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza delle promozioni e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.