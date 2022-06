Samsung Galaxy S21 FE 5G, crolla il prezzo con questo coupon sconto

Dopo gli sconti sul pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G, torniamo ad approfondire iniziative promozionali legate al popolare brand. Infatti, è stato dato il via a una promozione niente male su Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un costo pari a 609 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Precedentemente il prezzo dello smartphone ammontava a 769,90 euro, dunque di base c'è un possibile risparmio di 160,90 euro. La promozione rientra nell'iniziativa Summer Black Friday di Unieuro, che rimarrà disponibile fino al 30 giugno 2022, dunque avrete a disposizione diversi giorni per usufruire dello sconto in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, non è finita qui, dato che c'è un ulteriore sconto di 180 euro utilizzando, direttamente nel carrello, il codice 180GALAXYS21FE5G. Mediante quest'ultimo è dunque possibile far scendere il prezzo finale a 429 euro, per un risparmio totale di 340,90 euro. Insomma, si può dire che il costo del dispositivo è crollato, visto che tra l'altro si fa riferimento a uno smartphone ufficializzato a gennaio 2022.

Unieuro ha quindi superato la recente promozione di Amazon sul modello, che al momento in cui scriviamo propone lo smartphone, tramite rivenditori, a 482,89 euro. Per il resto, da MediaWorld il costo è pari a 619 euro (in questo caso c'è uno sconto di 150 euro direttamente in carrello, che fa scendere il prezzo finale a 469 euro). Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da Unieuro può rivelarsi interessante per un certo tipo di utente. Se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G.