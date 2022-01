Samsung Galaxy S21 FE 5G, follia totale Amazon: crolla il prezzo con coupon

Amazon è scatenata. In seguito all'offerta su Xiaomi 11T 5G, il colosso dell'e-commerce ha infatti deciso di fare "follie" (non stiamo esagerando, non è certamente cosa di tutti i giorni vedere promozioni come quella che stiamo per approfondire). Infatti, è stato lanciato uno sconto consistente sullo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dal popolare portale e-commerce di Andy Jassy e soci, il dispositivo viene venduto già di base a un prezzo pari a 659,73 euro. Non si passa per rivenditori: l'offerta è della stessa Amazon, che propone uno sconto del 14%, ovvero di 109,27 euro, in quanto generalmente il costo dello smartphone ammonterebbe a 769 euro (6/128GB).

Tuttavia, non è finita qui. Infatti, come si apprende da una comunicazione di Amazon, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 70 euro applicando il coupon S21FE5G. Questo significa, come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia, che il prezzo finale scende a 589,73 euro, per un risparmio totale di 179,27 euro. Attenzione però al fatto che ci sono "solamente" 500 pezzi in promozione. Ricordiamo che Samsung Galaxy S21 FE 5G è stato ufficializzato a inizio gennaio 2022 (è arrivato nei negozi l'11 gennaio 2022).

Insomma, per il dispositivo non c'è essenzialmente nemmeno stato il tempo di uscire (pensate che dobbiamo ancora effettuare la nostra prova, giusto per intenderci), che già iniziano a comparire sconti particolarmente consistenti (d'altronde, una delle principali critiche mosse al prodotto è relativa proprio al prezzo di lancio, ritenuto eccessivo da alcuni). Ricordiamo che sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 888. In ogni caso, le colorazioni vendute a questo prezzo su Amazon sono quelle Graphite e White, mentre Olive e Lavender costano di più.