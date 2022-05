Samsung Galaxy S21 FE 5G e monitor Acer in offerta oggi su Amazon

A poche ore dalla notizia riguardante il lancio delle nuove offerte solo online di Unieuro, torniamo su Amazon che quest'oggi propone due sconti molto interessanti: protagonista è uno smartphone Samsung ed un monitor da gaming Acer.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Samsung Galaxy S21 FE 5G Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori Graphite [Versione Italiana]: 483,69 Euro (512 Euro)

Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori Graphite [Versione Italiana]: 483,69 Euro (512 Euro) Acer Nitro XV340CKPbmiipphzx Monitor Gaming FreeSync, 34", IPS QHD, 144 Hz, 1 ms, HDMI 2.0, DP 1.4, USB3.0, 21:9, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, USB3.0 Inclusi: 469,90 Euro (649 Euro)

Sul Samsung Galaxy S21 FE la disponibilità è garantita solo su dieci unità, e la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per venerdì 20 Maggio se si effettua l'ordine. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita da un rivenditore terzo, che ovviamente propone tutti i vantaggi classici del Prime inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Sull'Acer Nitro da 34 pollici, invece, la consegna a casa è garantita già per giovedì 19 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine oggi. Essendo vendita e spedizione gestita da Amazon, è possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 93,98 Euro al mese.