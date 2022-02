Samsung Galaxy S21 FE 5G: il prezzo crolla da Unieuro con questo coupon

A inizio febbraio 2022 abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G, ma è già arrivato il momento di trattare sconti importanti relativi al dispositivo. Infatti, grazie a un coupon il prezzo del nuovo arrivato è crollato in modo consistente.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, da Unieuro il costo dello smartphone, nel modello da 6/128GB, è sceso a 619 euro nell'ambito di uno sconto di base del 19%, dato che generalmente il prezzo del dispositivo ammonterebbe a 769,90 euro. Già così si possono dunque risparmiare 150,90 euro: niente male, considerando anche il fatto che Samsung Galaxy S21 FE 5G è arrivato in Italia a gennaio 2022. Certo, nel frattempo è arrivata anche la gamma Galaxy S22, ma è innegabile il fatto che si tratti di uno smartphone di recente uscita.

In ogni caso, utilizzando il coupon sconto 70GALAXYS21FE direttamente in carrello, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 70 euro, facendo diventare il prezzo finale pari a 549 euro. Insomma, il costo del dispositivo è sceso, in poche settimane dal lancio, di ben 220,90 euro. D'altronde, qualche sconto su Samsung Galaxy S21 FE 5G era già arrivato in passato, ma adesso il costo del prodotto è più basso che mai. La promozione di Unieuro sarà valida fino al 28 febbraio 2022.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, lo smartphone viene venduto a 669 euro, ma poi in carrello si ottiene un ulteriore sconto di 120 euro: in parole povere, il costo finale diventa proprio 549 euro. Diversa, invece, la situazione su Amazon, dato che in questo caso il prezzo tramite rivenditori è direttamente di 544,89 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per comprare il prodotto.