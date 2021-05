Samsung Galaxy S21 FE appare su Geekbench: Snapdragon 888 ma con meno RAM

Dopo l’apparizione di Samsung Galaxy S21 FE sul sito ufficiale Samsung a inizio maggio, seguito da una scomparsa immediata per evitare troppi leak, ora possiamo dare uno sguardo migliore alle sue specifiche grazie alla comparsa dello smartphone nel database di Geekbench.

Secondo quanto elencato sul sito, Samsung Galaxy S21 FE giungerà sul mercato con il numero di modello SM-G990B e Android 11 basato sull’interfaccia personalizzata One UI, come ormai da prassi per gli ultimi dispositivi mobili del marchio sudcoreano. Sotto la scocca, però, notiamo la presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 888 – come Samsung Galaxy S21 – ma anche di tagli lato memoria RAM dato che i benchmark parlano di 6 GB in dotazione che, possibilmente, potrebbero costituire l’unica variante che arriverà in commercio.

Riprendendo indiscrezioni precedenti, si parla di 128 GB di archiviazione a completare il comparto memoria, una batteria da 4500 mAh e tre sensori fotocamera posteriori assieme a uno anteriore centrale su notch punch-hole, montato su display Super AMOLED FHD+ da 6.4 pollici. Ulteriori tagli, oltre alla RAM, andranno sulla struttura in plastica e sul pannello piatto. Per quanto riguarda la data di presentazione, invece, si parla di un evento Unpacked nel mese di agosto 2021 dove appariranno anche Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Essendo comunque rumor dell’ultimo minuto, come da prassi consigliamo di non considerarli come dati in alcun modo ufficiali.