Samsung Galaxy S21 FE appare con render pubblicitari ufficiali e specifiche tecniche

Finalmente lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE sembra davvero prossimo al debutto sul mercato! Mentre i tipster continuano a discutere sul possibile lancio il 4 gennaio 2022, in rete sono apparsi render pubblicitari e specifiche tecniche ufficiali a rivelare il dispositivo mobile in ogni dettaglio.

A diffonderle online in esclusiva è stato il portale Coinbrs, il quale avrebbe ottenuto accesso a specifiche tecniche chiave e immagini di marketing di Samsung Galaxy S21 FE. In copertina e in calce alla notizia troverete due esempi che enfatizzano due determinati aspetti dello smartphone: la sua potenza lato gaming e la fotocamera d’alta qualità.

Per quanto riguarda la potenza sotto la scocca c’è poco da discutere: stando alla scheda tecnica, lo smartphone giungerà sul mercato con chipset Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, a seconda dei mercati d’interesse, abbinato a 6 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto a ricarica rapida a 15W. La qualità visiva sarà invece garantita da un display OLED FHD+ da 6,4 pollici con refresh rate di 120Hz, copertura Gorilla Glass e scanner di impronte digitali integrato sotto il pannello.

Lato fotocamera, invece, le informazioni ottenute da Coinbrs parlano della dotazione di un sensore principale da 64 MP assieme a un ultra-grandangolare e a un sensore di profondità non ben definiti. Anteriormente invece, il notch punch-hole collocato centralmente ospiterà una lente da 32 MP.

Insomma, oramai risulta chiaro come il Galaxy S21 FE sarà una versione ridotta dell’S21 top di gamma: ci sarà un display più grande, ma la configurazione fotocamera meno performante e la qualità costruttiva più economica. Un fattore essenziale sarà dunque il prezzo scelto dalla società sudcoreana per lo smartphone, soprattutto alla luce del possibile lancio limitato al mercato europeo. Nel mentre, non ci resta che considerare questi render e dettagli tecnici con le pinze e attendere i primi dettagli ufficiali da parte della stessa Samsung.