Samsung Galaxy S21 FE arriverà in un solo mercato? Potrebbe andarci bene

Nonostante sia passato oltre un anno dall'uscita, Samsung Galaxy S20 FE è ancora al centro di offerte intriganti, nonché in grado di attirare l'attenzione degli appassionati. D'altronde, il successore Samsung Galaxy S21 FE sta tardando ad arrivare e tra l'altro potrebbe vedere un lancio "ridotto".

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Ddaily, nonché come fatto notare da FrontTron su Twitter, l'unico mercato in cui potrebbe essere lanciato il dispositivo del brand sudcoreano sarebbe quello europeo. Potrebbe dunque andarci bene, anche se chiaramente per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non c'è nulla di ufficiale.

In ogni caso, i rumor lasciano intendere che Samsung avrebbe discusso internamente in merito al rilascio dello smartphone e si sarebbe arrivati a pensare anche alla cancellazione del progetto. Tra i vari dubbi legati a Samsung Galaxy S21 FE, sarebbe stata analizzata la possibilità che il lancio di quest'ultimo vada in qualche modo a "interferire" con la prossima campagna marketing relativa alla serie Samsung Galaxy S22.

Alla fine, però, la decisione presa sarebbe quella di un rilascio "limitato" a gennaio 2022: c'è da dire che le voci di corridoio fanno riferimento all'Europa, ma a questo punto potrebbero esserci ulteriori "restrizioni" in termini di disponibilità. Staremo a vedere: l'annuncio del dispositivo dovrebbe avvenire durante l'edizione 2022 del CES o nel corso di un apposito evento Unpacked di inizio anno.