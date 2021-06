Samsung Galaxy S21 FE in arrivo nell'autunno 2021, priorità a Z Fold 3 e Z Flip 3

Giusto due giorni fa abbiamo trattato alcune indiscrezioni riguardanti il possibile rinvio di Samsung Galaxy S21 FE a causa di problemi con la produzione, ma a quanto pare un’altra ragione dietro questo rinvio potrebbe essere un desiderio di concentrarsi maggiormente sugli ultimi smartphone pieghevoli in arrivo sul mercato.

Secondo quanto riportato dal Korea Herald, infatti, il colosso sudcoreano darà priorità innanzitutto ai modelli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 attesi per il lancio in data 27 agosto 2021 con un nuovo evento Unpacked; in tale contesto, tra l’altro, potrebbe esordire pure l’agognato Galaxy Watch 4. L’annuncio del Galaxy S21 FE sarebbe dunque stato posticipato a settembre oppure ottobre 2021 per far sì che gli occhi siano tutti puntati sulla nuova generazione di smartphone pieghevoli.

In altre parole, che si tratti di carenza di chip, batterie o quant’altro sembra sempre più plausibile un rinvio di Galaxy S21 FE dopo il mese di agosto 2021.

Giusto per riprendere alcune indiscrezioni recenti riguardo le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S21 FE, infine, ci si aspetta uno smartphone con schermo da 6,4 pollici e refresh rate di 120Hz, mentre sotto la scocca dovrebbe apparire il consueto Qualcomm Snapdragon 888 top di gamma assieme a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione, per una batteria da 4500 mAh.

Restando nel mondo Samsung, già si parla anche della famiglia Galaxy S22 e della possibilità che la variante Ultra sia l’unica “premium” tra le varie che verranno proposte.