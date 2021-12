Samsung Galaxy S21 FE: un dettaglio mostra la data di uscita, è questa?

Ormai sappiamo per certo che Samsung Galaxy S21 FE sarà presentato al CES 2022, nel corso della conferenza Samsung del 4 gennaio, ufficialmente annunciata dal colosso coreano la scorsa settimana. Ciò che non sappiamo, invece, è quando il telefono verrà messo in vendita: a fare luce sulla questione, però, potrebbero essere i render del telefono.

Samsung ha da anni la tendenza a nascondere la data di uscita dei suoi device nei render pubblicitari utilizzati nelle sue campagne marketing, in modo da comunicare anticipatamente ai fan più attenti ed esperti l'inizio della commercializzazione dei propri dispositivi. Tuttavia, nel caso di Samsung Galaxy S21 FE, i render sono trapelati in rete con largo anticipo grazie al leaker Evan Blass, che li ha pubblicati su Twitter.

Come potete vedere dall'immagine in calce, sullo schermo del render di Galaxy S21 FE compare la data dell'11 gennaio, che, secondo molti esperti, dovrebbe essere proprio la data di uscita dello smartphone di Samsung. L'11 gennaio si colloca esattamente nella finestra di lancio prevista da diversi leaker nelle scorse settimane, secondo i quali il Galaxy S21 FE sarebbe stato messo sul mercato una settimana dopo la conferenza di presentazione di Samsung al CES.

I render mostrati da Evan Blass sembrano ufficiali, anche perché sono molto simili all'immagine del Galaxy S21 FE pubblicata per errore da Samsung pochi giorni fa. In altre parole, la comunità Samsung è quasi certa che l'11 gennaio sarà la data di rilascio di Samsung Galaxy S21 FE.



I tempi per la vendita del telefono sembrano ormai maturi, d'altro canto: lo smartphone sarà lanciato solo un mese prima della serie Galaxy S22, dopo aver subito un ritardo di quasi quattro mesi, e ormai conosciamo approfonditamente la scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 FE e anche i suoi prezzi europei, che dovrebbero partire da 769 Euro per il modello di base.