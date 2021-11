Samsung Galaxy S21 FE: finalmente il device si mostra per intero in alcune fotografie

Ieri vi abbiamo dato la notizia di un utente che è già in possesso di Samsung Galaxy S21 FE e che ne ha condiviso online le prime foto dal vivo. Oggi, il leaker, che si fa chiamare Abhishek Soni, ha pubblicato su Twitter altre immagini del device, che mostrano Samsung Galaxy S21 FE per intero sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Potete vedere gli scatti realizzati da Soni nelle immagini in calce o sul suo profilo Twitter. Dalle fotografie emerge che il display dell'S21 FE è molto simile a quello dell'S20 FE, con un pannello AMOLED completamente piatto da 6.4" e un punch-hole in alto al centro dello schermo.

Per quanto riguarda il retro, invece, il modulo della fotocamera è identico a quello degli S21 usciti a inizio 2021, con tre sezioni diverse, una per ciascuna lente, che si uniscono tra loro e con il lato dello schermo. Tuttavia, ora il pannello della fotocamera ha lo stesso colore del resto del device, a differenza di quanto visto negli smartphone degli scorsi mesi. Infine, viene confermato che il retro del device sarà in plastica.

Le immagini mostrate da Soni non dicono molto sulle specifiche tecniche del dispositivo, ma da alcuni leak precedenti sappiamo che l'S21 potrebbe avere un chipset Samsung Exynos 2100 o uno Snapdragon 888 o 898. Il device mostrato da Soni è di colore nero: si tratta di una delle quattro colorazioni ufficiali dell'S21 FE, che dovrebbero essere Nero, Bianco, Crema e Lavanda. La presentazione dello smartphone sembra essere fissata per i primi di gennaio, a poche ore di distanza dall'inizio del CES 2022.