Samsung Galaxy S21 FE ha una fotocamera migliore dell'S21: i test di DxOMark

In attesa del debutto globale di Samsung Galaxy S22 fissato al 9 febbraio, non altro che domani, gli attenti critici e tecnici di DxOMark mettono alla prova il Samsung Galaxy S21 FE 5G lanciato a inizio 2022 dopo mesi e mesi di rinvii e indiscrezioni. Nonostante il prezzo discutibile, il comparto fotocamera risulta migliore rispetto al Galaxy S21.

Il punteggio ottenuto nei test DxOMark parla chiaro: Samsung Galaxy S21 FE 5G nella versione con chip Snapdragon ha raggiunto quota 120 punti, un punto in più rispetto al Galaxy S21 5G e al Galaxy S21+ 5G. A definire le capacità fotografiche dello smartphone “Fan Edition” è principalmente la maggiore ottimizzazione a livello software, i quali garantiscono agli scatti maggiori dettagli e alte luci più accurate. Note positive sono date poi all’esposizione e al contrasto, come anche ai colori sia negli ambienti interni, sia in quelli esterni. O ancora, lato video si notano una buona stabilizzazione e un autofocus soddisfacente.

Tra i vari punti negativi DxOMark segnala una gamma dinamica limitata, una profondità di campo non proprio delle migliori e la notevole presenza di rumore nelle fotografie. Passando invece al lato video, che ha ottenuto comunque 104 punti, le condizioni di scarsa illuminazione non sono gestite bene dal Samsung Galaxy S21 FE 5G, che arranca anche nella resa dei colori.

Se siete interessati al dispositivo, vi rimandiamo alla nostra recensione del Samsung Galaxy S21 FE 5G.