Samsung Galaxy S21 FE è in lavorazione: avrà lo slot microSD?

I primi dati sembrano aver premiato i Galaxy S21, ma nel frattempo Samsung sta lavorando parallelamente al Galaxy S21 FE, il successore del Galaxy S20 FE che lo scorso anno ha riportato un riscontro importante tra gli utenti.

A riportare la notizia i sembri ben informati colleghi di SamMobile, secondo cui il dispositivo dovrebbe arrivare nei negozi con il nome in codice Samsung SM-G990B.

Contestualmente alla pubblicazione di questo rumor, sono anche state pubblicate le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica. Secondo quanto riportato, il Galaxy S21 FE dovrebbe riprendere alcune specifiche di Galaxy S21 ed S21+, ma non è escluso che abbia anche uno slot per le microSD.

Il telefono dovrebbe anche supportare il 5G, mentre nei negozi potrebbero arrivare due opzioni di archiviazione: da 128 gigabyte e 256 gigabyte, mentre come colorazioni si parla di grigio/argento, rosa, viola e bianco.

Il lancio dovrebbe avvenire nella seconda metà dell'anno, ad un prezzo che però al momento ancora non è emerso ma che sicuramente sarà oggetto di ulteriori rumor nel corso dei prossimi mesi.

Samsung già lo scorso anno aveva reso noto le intenzioni di riproporre la formula FE per i propri smartphone, dal momento che la strategia messa in campo sembra aver pagato. Per tutte le informazioni sul Galaxy S20 FE vi rimandiamo alla nostra recensione.