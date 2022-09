Samsung Galaxy S21 FE a metà prezzo da Euronics, ancora per una settimana

Il volantino Sottocosto Online di Euronics a quanto pare include una delle promozioni più intriganti di questo periodo: fino al 26 settembre prossimo potrete acquistare Samsung Galaxy S21 FE a quasi metà prezzo grazie a uno sconto che non risulta disponibile in praticamente nessuna catena di distribuzione.

Veniamo alle specifiche tecniche del dispositivo: Samsung Galaxy S21 FE 5G giunge con SoC Qualcomm Snapdragon 888 da 2,84 GHz, display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, 128 GB di archiviazione, 6 GB di memoria RAM e batteria da 4.500 mAh. Il comparto fotocamera conta invece su tre sensori posteriori (12 MP + 12 MP + 8 MP) e uno singolo anteriore da 32 megapixel.

Solitamente la catena di distribuzione stellata propone questo smartphone di fascia medio-alta a 769 euro ma, fino alla data citata in apertura, sarà disponibile a 399 euro grazie a un taglio del 48%. Il pagamento, peraltro, può essere anche effettuato in 3 rate senza interessi da 133 euro. Trattandosi di un’offerta online, è richiesto il pagamento di una quota variabile aggiuntiva per la consegna a domicilio.

Parlando sempre di offerte disponibili presso questa catena di distribuzione, recentemente abbiamo segnalato un laptop HP OMEN con RTX 3060 a 400 euro in meno.