Samsung Galaxy S21 FE non è morto come pensavamo: uscirà a gennaio 2022!

Dopo che la breve storia del Samsung Galaxy S21 FE sembrava essersi conclusa con un addio definitivo, sono trapelate online delle novità piuttosto sorprendenti sul dispositivo. A quanto pare, infatti, il Galaxy S21 FE non sarebbe stato cancellato, ma potrebbe uscire sul mercato l'11 gennaio prossimo, a ridosso della data di lancio del Galaxy S22.

Samsung sembrava aver definitivamente cancellato il Galaxy S21 FE eliminando ogni traccia del dispositivo dal proprio sito web, ma l'annuncio di un nuovo evento Unpacked per il 20 ottobre ha spiazzato i fan e fatto tornare a galla i rumor sul dispositivo: la data del 20 ottobre sembra essere troppo vicina per la presentazione della linea S22, in uscita nel 2022, mentre non vi sono altri smartphone di cui siamo a conoscenza in produzione. Per questo, molti leaker si sono orientati verso un ritorno in vita del Samsung Galaxy S21 FE.

Tuttavia, secondo delle fonti affidabili di GSMArena, la produzione di massa di Samsung Galaxy S21 FE inizierà a dicembre, troppo tardi per giustificare una presentazione del telefono già il 20 ottobre. Inoltre, il dispositivo dovrebbe essere commercializzato l'11 gennaio, secondo quanto riportato da più fonti: pare dunque improbabile un suo annuncio all'evento del 20 ottobre, che sarà focalizzato sugli smartphone della stagione natalizia.

Se il lancio del Galaxy S21 FE dovesse essere veramente pianificato per gennaio 2022, quasi certamente Samsung Galaxy S22 slitterà a febbraio o marzo del prossimo anno, mentre rimangono ancora un mistero gli annunci dell'evento Galaxy Unpacked della prossima settimana. Non resta che attendere la conferenza online per sapere cosa verrà presentato dal colosso coreano.