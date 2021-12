Samsung Galaxy S21 FE non ha più segreti: ecco la scheda tecnica!

Nelle ultime giornate non solo è trapelata la scheda tecnica di OPPO Find X4, ma anche l’attesissimo Samsung Galaxy S21 FE non ha più segreti. Grazie agli esperti tipster del mondo smartphone possiamo quindi dare un’occhiata preliminare al nuovo dispositivo mobile dell’azienda sudcoreana e alle sue specifiche.

Come riportato dai colleghi di SamMobile, Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe giungere nei negozi internazionali con chipset Qualcomm Snapdragon 888 o piattaforma proprietaria Exynos 2100, come vociferato ancora tempo addietro. Non è ancora esattamente chiaro quale dei due chip vedremo sul mercato del Vecchio Continente. Sempre sotto la scocca dovremmo trovare poi 6 o 8 GB di RAM assieme a 128 o 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. Il tutto sarà alimentato, dunque, da una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W.

Venendo ai dettagli lato multimedia troviamo uno schermo Dynamic AMOLED 2X FullHD+ con refresh rate di 120Hz e diagonale di 6,4 pollici. Il pannello in questione sarà dunque protetto dallo standard Corning Gorilla Glass Victus. In merito alla fotocamera, gli informatori parlano della dotazione di un sensore frontale da 32 megapixel e di una configurazione tri-camera posteriore con un teleobiettivo da 12 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un ulteriore teleobiettivo da 8 MP con zoom 3x.

Considerata la storia travagliata del dispositivo, i fan del brand asiatico gradiranno poi questo dettaglio: Samsung Galaxy S21 FE sin dal lancio avrà Android 12 e godrà di aggiornamenti software fino ad Android 15, un importante vantaggio rispetto ai fratelli maggiori della gamma Samsung Galaxy S21 usciti già nel corso del 2021.

Infine, arrivando al prezzo, non ci sono idee veramente chiare al riguardo. Al momento i tipster restano sospesi tra i 700 Dollari e gli 800 Dollari ma, considerato il lancio in prossimità a quello di Samsung Galaxy S22, potrebbe esserci spazio per qualche improvviso calo del costo ufficiale.

Oggi si è parlato anche del possibile cambio di nome di Galaxy S22 Ultra in S22 Note, per rendere più marcata così la vicinanza alla storica gamma Galaxy Note ormai apparentemente destinata a scomparire definitivamente.