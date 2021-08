Samsung Galaxy S21 FE, nuove conferme sul chip e sullo schermo: lancio imminente?

Il Samsung Galaxy S21 FE è un dispositivo molto atteso, sul quale appena un mese fa abbiamo scoperto la possibile scheda tecnica definitiva e oggi, grazie a una fonte molto attendibile, scopriamo qualche dettaglio in più.

Le nuove specifiche sono emerse sulla Console per sviluppatori di Google Play dove, in particolare, abbiamo appreso che il Galaxy S21 FE avrà il chip Qualcomm Snapdragon 888 con 6GB di RAM. Il display da 6,4 pollici avrà una risoluzione FullHD+, nella fattispecie 2009x1080 pixel.

Il modello più economico della famiglia vanterà dunque un hardware da primo della classe con un prezzo che dovrebbe renderlo appetibile ai desiderosi di un dispositivo top di gamma aggiornato con l'esperienza della Samsung OneUI a una cifra che non dovrebbe superare i 699 dollari.

Tante le aspettative per questo dispositivo che, qualche mese addietro, era stato addirittura avvicinato all'intoccabile linea Samsung Galaxy Note come possibile successore e dunque raccoglitore dell'eredità di una famiglia che, almeno per quest'anno, non dovrebbe ricevere aggiornamenti.

In ogni caso ricordiamo il dispositivo, più accessibile dei fratelli maggiori della famiglia Samsung Galaxy S21, potrebbe arrivare solo su alcuni mercati, fra cui l'Europa e il Nord America, per via dell'attuale crisi dei semiconduttori che ormai da un anno sta rendendo difficile la produzione dei chip a causa di problemi logistici e del costo delle materie prime.