Samsung Galaxy S21 FE: sarà questo il prezzo in Europa?

Le prime pubblicità di Samsung Galaxy S21 FE sono trapelate online pochi giorni fa, insieme alle specifiche tecniche del device. Man mano che ci avviciniamo al lancio dell'S21 FE, infatti, la scheda tecnica si fa sempre più chiara, dandoci un'idea di cosa aspettarci dallo smartphone coreano.

Non sappiamo ancora in quali mercati arriverà Samsung Galaxy S21 FE, ma grazie ad un report di MySmartPrice, pubblicato online poche ore fa, abbiamo delle informazioni più precise sui tagli di memoria del device e sul suo prezzo finale. Tutti i prezzi riportati da MySmartPrice sono poi in Euro, e non in Dollari, il che lascia pensare che il device potrebbe essere commercializzato solo in Europa e in alcuni mercati asiatici, come prevedevano i leak della scorsa settimana.

Il modello base di Samsung Galaxy S21 FE, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, sarà venduto al prezzo di 920 Euro, mentre il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage verrà messo sul mercato a 985 Euro. Entrambi i prezzi includono già l'IVA, ovviamente. In Gran Bretagna, invece, il primo modello sarà in vendita a 776 Sterline e il secondo a 831 Sterline.

Vi ricordiamo che il Galaxy S21 avrà un chipset Snapdragon 888 o, secondo alcuni benchmark, potrebbe vantare persino un Exynos 2100 di Samsung. Non vi sono notizie circa un'eventuale seconda versione del device con 12 GB di RAM o di un tagli di memoria interna da 512 GB, che per il momento sono dunque da escludere. Il device avrà un display da 6.4" Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e una batteria da 4.380 mAh con fast charging fino a 25 W. L'uscita dell'S21 FE dovrebbe essere programmata per gennaio 2022, con una presentazione fissata da Samsung durante il CES 2022.