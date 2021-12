Samsung Galaxy S21 FE: è questo il prezzo europeo?

Dopo che un utente ha mostrato le prime foto di Samsung Galaxy S21 FE a metà novembre, i rumor sul device si sono fermati per un paio di settimane, anche perché ormai conosciamo quasi tutto del prossimo dispositivo della linea S21 di Samsung. Tuttavia, oggi sono trapelati alcuni nuovi render di Samsung Galaxy S21 FE, insieme al prezzo di vendita.

I render in alta risoluzione, che potete trovare nell'immagine in calce alla notizia, sono stati condivisi dal sito web tedesco Winfuture.de, e sembrano identici alle foto trapelate in rete a novembre ed al precedente leak di materiale pubblicitario del Galaxy S21 FE.

Winfuture, poi, conferma la data di lancio di Samsung Galaxy S21 FE, che, come già detto da alcuni leaker, dovrebbe essere presentato nel corso del CES 2022, a inizio gennaio. Secondo il sito web tedesco, il prezzo europeo del device sarà di 660 Euro nella versione con 128 GB di memoria e 705 Euro in quella con 256 GB di memoria. In Germania, invece, il prezzo dovrebbe essere leggermente minore, poiché da 660 e 705 Euro si passerebbe rispettivamente a 649 e 699 Euro.

Il leak non dà informazioni relative alle specifiche tecniche del device, ma grazie alle indiscrezioni emerse in rete nelle ultime settimane sappiamo che Samsung Galaxy S21 avrà due varianti, una con SoC Snapdragon 888 e una con Exynos 2100, mentre in termini di RAM sarà possibile scegliere tra i tagli da 8 GB e da 12 GB. Infine, le dimensioni della memoria interna saranno da 128 GB oppure da 256 GB.

Relativamente allo schermo, sappiamo che si tratterà di un display AMOLED FHD+ con refresh rate a 120 Hz, mentre la selfie-camera sarà da 32 MP e la configurazione posteriore sarà composta da un sensore principale da 12 MP, da una lente grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 8 MP. Infine, la batteria del device sarà da 4.500 mAh, con supporto per la ricarica a 25W e 15W in wireless.