Samsung Galaxy S21 FE, quando uscirà? I dettagli e l'immagine dallo store

Samsung Galaxy S20 FE ha rappresentato sicuramente un dispositivo interessante per il noto brand, in quanto in grado di portare alcune caratteristiche dei flagship in una fascia di prezzo più bassa (come potete leggere nel nostro approfondimento dedicato ai migliori smartphone Android). Non sono in pochi dunque ad attendere Samsung Galaxy S21 FE.

In questo contesto, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Gizchina, rumor e leak in merito al dispositivo si stanno facendo sempre più insistenti online. In particolare, l'informazione più importante sembra arrivare dal noto leaker Max Weinbach, che ha pubblicato su Twitter una foto che ritrarrebbe un Samsung Galaxy S21 FE 5G in uno store fisico. Purtroppo dall'immagine, che potete vedere in calce alla notizia, non si riescono a carpire poi così tante informazioni in merito allo smartphone, ma sembra proprio che da qualche parte del globo un negozio disponga già di tutto il necessario per il lancio di uno smartphone.

Per il resto, non mancano voci di corridoio legate alla data di annuncio del dispositivo, che ricordiamo originariamente si pensava sarebbe stato annunciato durante l'evento di Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. Si vocifera infatti di un possibile reveal in data 8 settembre 2021, come "caldeggiato" anche dal tipster Mauri QHD su Twitter. Per quel che riguarda, invece, l'effettiva disponibilità del prodotto, la "finestra" da tenere in considerazione sarebbe quella tra settembre e ottobre 2021.

Insomma, in linea generale sembra mancare poco a Samsung Galaxy S21 FE. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.