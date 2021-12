Samsung Galaxy S21 FE: nuovi render mostrano le colorazioni dello smartphone

Samsung Galaxy S21 FE è un device di cui sappiamo quasi tutto, nonostante manchi ancora un mese alla data rumoreggiata del suo annuncio. Tra le ultime notizie relative allo smartphone, poche ore fa il sito web tedesco Winfuture.de aveva svelato il prezzo europeo di Samsung Galaxy S21 FE, insieme ad alcune informazioni sulla sua data di uscita.

Il portale, poi, ha pubblicato alcuni render delle colorazioni dell'S21 FE, mostrandoci il telefono nella sua gamma di colori. I render, disponibili nell'immagine in calce, confermano anche un leak di qualche giorno fa e le prime foto dal vivo dell'S21 FE, mostrando che l'angolo della fotocamera sarà dello stesso colore del resto della scocca, e non più grigio metallizzato come nell'S21 standard.

I colori in cui il device sarà disponibile sono quattro, ovvero Nero, Bianco, Verde Oliva e Lavanda: se queste colorazioni vi suonano familiari è perché sono le stesse utilizzate da Samsung per le cuffie Galaxy Buds 2, messe sul mercato lo scorso agosto.

Winfuture, comunque, si è sbilanciato anche circa le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S21 FE: il portale ha detto che in Europa lo smartphone avrà un chipset Exynos 2100, mentre negli Stati Uniti sarà dotato di un chip Qualcomm. Ciò parrebbe confermare un benchmark del Galaxy S21 FE di qualche settimana fa, secondo cui il telefono avrebbe avuto un SoC sviluppato in casa da Samsung, e non uno Snapdragon.

Infine, il sito web ha riportato già nella giornata di ieri i prezzi europei del device, che nel modello base con 128 GB di memoria e 8 GB di RAM dovrebbero essere pari a 660 Euro, alzandosi a 705 Euro nella versione con 256 GB di storage e 12 GB di RAM. Il prezzo del device, se venisse confermato, sarebbe particolarmente competitivo, dal momento che quello dell'S21 standard è di 50 Euro superiore, al netto tuttavia degli sconti operati dai rivenditori.