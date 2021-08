Samsung Galaxy S21 FE, in rete i benchmark del modello Exynos

Appena qualche ora fa abbiamo scoperto la possibile data di lancio del nuovo S21 FE, modello che punta a coprire un segmento particolarmente popolato di appassionati, che mirano alle prestazioni al top senza fronzoli e a prezzi contenuti.

Il Galaxy S 21 FE avrà un chip di fascia alta, ma finora abbiamo ricevuto gran parte degli indizi sulla variante con SoC Qualcomm Snapdragon 888 e 6GB di RAM. Quello di cui parliamo oggi è invece il modello con processore proprietario, l'Exynos 2100 con 8GB di RAM.

Il dispositivo, apparso nei benchmark di Geekbench 5, raggiunge 1084 punti in modalità Single-Core e 3316 in Multi-Core. Più che il punteggio in sé, la vicenda offre interessanti spunti di riflessione proprio sulla possibilità di vedere sul mercato una variante di questo genere.

Il SoC Samsung Exynos 2100 dopotutto si è rivelato essere un valido alleato in praticamente ogni scenario di utilizzo, come abbiamo evidenziato anche nella nostra recensione del Galaxy S21 Ultra. Un processore ben distante dall'esperienza offerta la scorsa generazione con l'Exynos 990.

Attualmente non è ancora chiaro se e quando questa variante arriverà sul mercato, ammesso che il nostro Paese rientri fra i target di distribuzione di questo modello. Quanto al lancio ufficiale, sappiamo che dovrebbe avvenire intorno alla prima metà di settembre.