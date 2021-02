Samsung Galaxy S21 FE, in rete nuovi dettagli sul modello economico

Dopo le prime indiscrezioni trapelate in rete, iniziano a inseguirsi i rumor sul Samsung Galaxy S21 Fan Edition, la variante economica dei flagship di quest'anno del colosso sudcoreano.

Ufficializzata appena un mese fa, la famiglia di top di gamma Samsung Galaxy S21 vanta sul mercato già tre modelli tra cui una versione standard, una variante Plus e il modello di fascia superiore S21 Ultra.

Adesso l'azienda sembra più che mai focalizzata sul lancio della variante più economica che, come la scorsa generazione, si chiamerà S21 Fan Edition.

Le ultime voci sembrano confermare che Samsung abbia intenzione di presentare una sola versione di questo smartphone, per ridurre la frammentazione che ha caratterizzato la scorsa generazione, con varianti 5G e non. Quest'anno già con i modelli di punta abbiamo visto infatti il rilascio di soli modelli 5G, quindi è lecito aspettarsi lo stesso trattamento anche per il prossimo S21 FE.

Confermati inoltre i tagli di memoria da 128 e 256 GB di archiviazione e 6 GB di RAM, display OLED con Refresh Rate a 60 Hz e un possibile ritorno dello slot di espansione microSD.

Stando alla fonte, i nuovi device di Samsung arriveranno sul mercato in diverse varianti di colore, tra cui grigio scuro, chiaro, bianco, rosa e viola, suggerendo come il target principale di questo dispositivo possa essere il pubblico più giovane.