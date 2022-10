Samsung Galaxy S21 FE riceverà One UI 5 a breve: Android 13 si avvicina!

Dopo il lancio di Android 13 su Samsung Galaxy S22 in Europa grazie all’aggiornamento a One UI 5.0, lo stesso update si prepara per l’arrivo su Samsung Galaxy S21 FE, versione “lite” della generazione top di gamma precedente. A quanto pare, infatti, il pacchetto del firmware è già pronto sui server della società sudcoreana.

Tramite l’account Twitter Samsung One UI Software Updates sappiamo che le build di prova di One UI 5.0, ovvero dell’ultima iterazione della personalizzazione Samsung per il robottino verde, sono state caricate sui server Samsung e, secondo alcuni, l’update è destinato ad arrivare il prossimo mese. Dal momento che il telefono è stato lanciato con Android 12 a inizio 2022, si tratta a tutti gli effetti del primo major update per Galaxy S21 FE, che ricordiamo essere destinato a riceverne quattro in totale.

Gli utenti possessori del Galaxy S21 FE impazienti di provare le ultime novità hanno sicuramente già provato Android 13, essendo la beta di One UI 5.0 disponibile per le prove sul campo. La versione stabile in arrivo, ovviamente, è il riferimento per tutti coloro che non sono propriamente “smanettoni”. Curiosamente, nella lista di smartphone Samsung che riceveranno Android 13 il Galaxy S21 FE nemmeno appariva; nessun timore, però, era solo una svista.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di Samsung Galaxy S21 FE.