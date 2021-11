Samsung Galaxy S21 FE e S22 arrivano a inizio 2022: un leak anticipa le date di lancio

I fan Samsung attendono il Galaxy S21 FE e la linea S22 da mesi. Manca ancora qualche settimana alla presentazione dei device, ma ormai abbiamo già visto un video hands-on dell'S21 FE e la prima foto dell'S22 Ultra, che sembrano dunque essere entrati in produzione. Intanto, un leak potrebbe aver anticipato la data di uscita dei device coreani.

Di recente, un report di Sammobile ha annunciato che il Galaxy S21 FE sarà presentato al CES 2022, programmato per il prossimo gennaio. Ora è l'insider Jon Prosser, che si è rivelato piuttosto affidabile in diverse occasioni in passato, ad avvalorare il leak: in particolare, secondo Prosser Samsung terrà un evento Unpacked dedicato all'S21 FE il 4 gennaio 2022, ovvero il giorno prima dell'inizio del CES.

Probabilmente, l'azienda coreana intende presentare il device al pubblico a poche ore dall'inizio del CES, dove la stampa potrà provare con mano le novità introdotte dal Galaxy S21 FE. Inoltre, il tipster ha anche rivelato che lo smartphone sarà lanciato l'11 gennaio 2022, senza la possibilità di effettuare dei preorder. Tuttavia, Prosser ha anche confermato di non avere informazioni circa il prezzo del device, che rimane sconosciuto.

Non è finita qui, però: il leaker, infatti, afferma di conoscere la data di presentazione e quella di lancio della serie S22 di device Samsung. In particolare, i dispositivi saranno mostrati per la prima volta l'8 febbraio 2022, con i preorder che avranno inizio lo stesso giorno. Il lancio dei Samsung Galaxy S22 è fissato al 18 febbraio, esattamente dieci giorni dopo l'annuncio iniziale.