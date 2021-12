Samsung Galaxy S21 FE: Samsung pubblica per errore il primo render ufficiale

La scorsa settimana sono comparsi in rete alcuni render di Samsung Galaxy S21 FE "rubati" dagli insider alla compagnia coreana. Oggi, a qualche giorno di distanza, sembra invece essere stata la stessa Samsung a lasciarsi sfuggire un'immagine del device, che viene mostrato per errore in un render ufficiale.

L'immagine che potete vedere in calce è infatti comparsa sulla pagina di supporto del sito web ufficiale di Samsung negli Emirati Arabi Uniti, e dovrebbe porre fine alle discussioni sul form factor dell'S21 FE. Il dispositivo, comparso brevemente sul portale della sezione araba del colosso coreano e poi rapidamente rimosso, è praticamente identico a quello mostrato dagli ultimi render trapelati in rete e dalle prime foto di Samsung Galaxy S21 FE condivise su Twitter qualche giorno fa dall'utente Abhishek Soni.

In particolare, possiamo notare che la fotocamera frontale è inserita in un punch-hole al centro dello schermo, in alto sul pannello frontale del device, che non cambia molto rispetto all'S21 standard. Lo schermo, stando a dei precedenti rumor, dovrebbe essere un AMOLED da 6.4" con una risoluzione FullHD+ e un refresh rate fino a 120 Hz.

Relativamente al retro, invece, viene confermato il design del modulo della fotocamera dell'S21, con l'unica differenza che questa volta la sezione dello smartphone destinata alle lenti fotografiche non è di colore grigio metallizzato ma segue la tinta del resto dello smartphone. Parlando di colorazione, il device pubblicato per errore da Samsung UAE è nella tinta Verde Oliva, una delle quattro confermate dai leak per il device, insieme a Lavanda, Nero e Bianco.

La fotocamera di Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe avere un sensore principale da 64 MP, mentre la selfie-camera sarà da 32 MP. Accanto al sensore principale della fotocamera posteriore, a completare la configurazione a tre lenti visibile nel render, troviamo un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo.

Infine, nulla dovrebbe cambiare in termini di posizione dei pulsanti, che saranno quasi tutti collocati sul lato destro del device. In fondo, invece, sarà presente come sempre presente l'ingresso USB-C per la ricarica dello smartphone.