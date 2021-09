Samsung Galaxy S21 FE scompare dal sito ufficiale: l'addio è definitivo

Giusto pochi giorni fa abbiamo visto come Samsung abbia detto addio a Galaxy S21 FE, smartphone che avrebbe dovuto raggiungere i negozi lo scorso agosto ma poi il lancio è stato posticipato a ottobre e infine apparentemente cancellato. Ulteriori conferme riguardo tale teoria giungono dal sito ufficiale Samsung, dove il dispositivo è sparito.

I colleghi di Wccftech hanno infatti esplorato diverse versioni regionali del portale ufficiale del brand sudcoreano per comprendere se ci fossero ancora tracce dello smartphone Galaxy S21 FE. Sfortunatamente per i fan del dispositivo, nei portali localizzati a Hong Kong, Singapore e Sudafrica è scomparso ogni singolo riferimento a tale prodotto: i link in possesso ai tipster del settore, per esempio, rimandano tutti alla classica pagina di errore con scritto “scusa, questo collegamento ora non è disponibile”.

Le possibilità agli occhi dei più speranzosi appariranno certamente due: o Samsung sta completamente abbandonando Galaxy S21 FE, oppure lo sta posticipando ancora una volta. Tuttavia, quest’ultima opzione sarebbe alquanto strana se si considera che le pagine di supporto e i pochi dettagli tecnici e render noti sono tutti svaniti dal sito ufficiale. In altre parole, è decisamente più probabile che la società abbia detto addio in via definitiva allo smartphone, complici i problemi di produzione, la crisi globale dei chip e il successo di altri dispositivi mobili, oltre alla preparazione del successore Galaxy S22.

Proprio a proposito di quest’ultima gamma, recentemente è trapelato uno strano design di Galaxy S22 Ultra.