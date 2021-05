Samsung Galaxy S21 FE spunta sul sito Samsung: lancio vicino?

Samsung Galaxy S21 FE è apparso nuovamente in rete, questa volta addirittura sul sito Web messicano ufficiale del colosso sudcoreano. Mentre a metà aprile si erano fatte largo in rete alcune immagini dei possibili render grazie a OnLeaks, ora abbiamo un chiaro segnale del lancio imminente di Galaxy S21 FE sul mercato.

Stando a quanto riportato da Android Police, il primo accenno da parte della casa asiatica consisterebbe molto semplicemente, come potete vedere dallo screenshot in calce all’articolo, in una piccola anteprima nella parte destra del sito con fotografia del design posteriore e la didascalia “Conoce más sobre Galaxy S21 FE”, ovvero “Ulteriori informazioni su Galaxy S21 FE”. Ora, però, ciò non risulta più visibile sul sito Web ufficiale e nell’elenco dei dispositivi non appare tantomeno alcuna voce dedicata a Samsung Galaxy S21 FE.

Insomma, si tratta di un minuscolo accenno di quella che sarà la Fan Edition dell’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda sudcoreana, ma che potrebbe simboleggiare l’imminente lancio nei negozi online e retail. Tornando alle possibili specifiche tecniche, invece, altre indiscrezioni diffuse qualche giorno fa parlavano di un display Super AMOLED Infinity-P FHD+ dalle dimensioni di 6.4 pollici, assieme a chipset Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 e, lato memoria, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, per una batteria da 4500 mAh e comparto fotocamera posteriore composto da tre sensori.

Questi ultimi dettagli, ricordiamo, vanno presi cum grano salis e non sono da intendersi in alcun modo ufficiali, sebbene abbiamo già visto anche in occasione della gamma Galaxy S20 che la versione Fan Edition resterà un leggero “downgrade” del modello base. Per questo motivo vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 a cura di Andrea Zanettin, così da farvi un’idea di quelle che potrebbero essere le prestazioni a cui aspirerà Galaxy S21 FE.

Restando nel mondo Samsung, recentemente sono stati annunciati i nuovi Galaxy Book nel corso dell’evento Unpacked 2021.