Samsung Galaxy S21 FE: spuntano nuove foto, è questo l'interno del device?

Il Samsung Galaxy S21 FE sarà lanciato al CES 2022, nel mese di gennaio: in attesa della sua presentazione, diversi leak ne hanno anticipato la scheda tecnica e il design, dando ai fan un'idea di cosa aspettarsi dal device. Un nuovo leak, però, mostra le immagini dell'interno del Galaxy S21 FE, dando importanti conferme sul suo hardware

Il noto leaker Roland Quandt ha rivelato nelle scorse ore che un fornitore del Regno Unito ha pubblicato per errore delle fotografie del retro del Galaxy S21 FE, con la particolarità che le immagini mostrano anche l'interno del dispositivo, permettendo di dare un'occhiata a come le componenti sono assemblate al suo interno. Le immagini sono disponibili nel tweet di Quandt, che trovate in calce.

Le fotografie confermano che il Galaxy S21 FE arriverà in diverse colorazioni sul mercato, quattro delle quali emergono dalle immagini postate da Quandt: in particolare, l'S21 FE sarà disponibile in nero, bianco, rosa e "Olive Green". Il design del retro del device è molto simile a quello dei Galaxy S21 e S21+, ma non possiede il rinforzo metallico nella zona dedicata alla fotocamera, che dunque potrebbe essere leggermente più fragile rispetto al precedente modello.

In generale, oltre al design, il Galaxy S21 FE avrà probabilmente numerose altre caratteristiche simili o del tutto identiche al resto della linea S21 di Samsung. Secondo i rumor delle scorse settimane, lo smartphone arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6.4" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. La batteria sarà da 4.500 mAh e supporterà il fast charging a 25W, e secondo alcuni il device garantirà anche la ricarica wireless a 15W e a 7.5W.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 FE fatta trapelare da Verizon qualche settimana fa pare essere confermata anche da questo link: probabilmente il dispositivo sarà disponibile in due versioni, una con chipset Exynos 2100 e una con uno Snapdragon 888. In entrambi i casi la RAM potrà essere da 8 GB o da 12 GB, mentre lo storage interno arriverà a un massimo di 256 GB. Relativamente alla fotocamera, le immagini confermano il triplo sensore, che sarà costituito da una lente principale da 12 MP, da una lente grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 8 MP.