Samsung Galaxy S21 FE trapela in ogni dettaglio: scheda tecnica e render

Lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE è sempre più vicino al lancio: in attesa del presunto evento-reveal di questo autunno, il nuovo dispositivo mobile del colosso sudcoreano è stato certificato ufficialmente dalla TENAA e i documenti pubblicati rivelano molti dettagli sull’intera scheda tecnica, assieme anche al design.

Come riportato anche da MySmartPrice, lo smartphone elencato con numero di modello SM-G9900 includerà un chipset octa-core con clock a 2,8 GHz come cuore pulsante, abbinato poi a 8 GB di RAM e soluzioni lato archiviazione che arriverebbero fino a 256 GB base. Sotto la scocca poi ci sarà una batteria da 4.370 mAh, mentre per il comparto fotocamera si parla di un setup tri-sensore posteriore (32 MP principale + 12 MP ultra grandangolare + 8 MP teleobiettivo) e un singolo sensore selfie da 12 megapixel, collocato nel notch punch-hole su display da 6,4 pollici con risoluzione di 1080 × 2340 pixel. Non mancherà il supporto alla rete mobile 5G e lo slot per la doppia scheda SIM.

Oltre alle immagini pubblicate dalla TENAA abbiamo poi una serie di render diffusi in rete giusto nelle ultime ore, che potete vedere sia in copertina che in calce a questa notizia. Chiaramente, lo stile è estremamente simile a quello degli ultimi smartphone top di gamma rilasciati sul mercato da Samsung, cambiano solo i dettagli tecnici che lo renderanno molto più accessibile al pubblico.

Sempre a proposito di Samsung Galaxy S21 FE, il dispositivo dovrebbe vedere un lancio solamente in Europa e Nord America a causa della presunta mancanza di componenti.