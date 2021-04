Samsung Galaxy S21 FE trapela online: poche differenze con Galaxy S21?

In queste ore sta facendo particolarmente parlare di sé la presunta Fan Edition di Samsung Galaxy S21. Infatti, questa variante è al centro di rumor e leak interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nelle ultime ore sono trapelati online dei presunti render relativi allo smartphone. Ci ha pensato il solito leaker OnLeaks, mediante il sito Web Voice, a pubblicare le immagini, che mostrano il dispositivo sia anteriormente che posteriormente. Ricordiamo in ogni caso che per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma si tratta solamente di indiscrezioni.

Messo in chiaro questo, il retro di Samsung Galaxy S21 FE sembra riprendere quanto già visto con Samsung Galaxy S21 5G. Troviamo infatti un modulo fotografico, posizionato in alto a sinistra, che presenta tre sensori ed è affiancato dal flash LED. Anteriormente fa capolino invece un display con foro per la fotocamera posto in posizione centrale. Insomma, sembra che l'azienda sudcoreana non abbia intenzione di stravolgere il design con questo modello.

Si vocifera inoltre della presenza di un frame in metallo e di una backcover in "Glastic", proprio come visto per quel che riguarda la variante meno costosa di Galaxy S21. Inoltre, anche le dimensioni a quanto pare sono simili, dato che si tratta di 155,7 x 74,5 x 7,9 mm. Certo, alcune piccole differenze ci sono, ma sono minime. Per intenderci, il display dovrebbe essere da 6,4 pollici, mentre Galaxy S21 ne presenta uno da 6,2 pollici.