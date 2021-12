Samsung Galaxy S21 FE: trapela il prezzo europeo, c'è una brutta sorpresa

Samsung Galaxy S21 FE sarà mostrato al CES 2022 il 4 gennaio prossimo. In attesa dell'uscita del device, come sempre, i rumor sulle sue specifiche tecniche, sul suo design e sul suo prezzo si sono susseguiti numerosi online. Fortunatamente, però, oggi possiamo darvi più informazioni sul device provenienti da una fonte certa.

Questa fonte certa è nientemeno che la stessa Samsung: Samsung Galaxy S21 FE è comparso per errore sul sito irlandese dell'azienda, che ne ha pubblicati i prezzi in Europa. Fino a qualche giorno fa, le uniche speculazioni sul prezzo del device erano arrivate da un leak del sito web tedesco Winfuture, che stabiliva che Samsung Galaxy S21 FE avrà lo stesso prezzo dell'S20 FE, con una previsione piuttosto attendibile.

Oggi, invece, possiamo dire con certezza che il leak di Winfuture è sbagliato, poiché Samsung Galaxy S21 FE avrà un prezzo maggiore rispetto al predecessore. In particolare, il modello da 128 GB del device costerà 769 Euro, mentre quello da 256 GB costerà 839 Euro: si tratta di prezzi di 100 Euro più elevati rispetto all'S20 FE, che nella sua configurazione di base costava 669 Euro.

Il prezzo potrebbe variare di qualche decina di Euro negli altre Paesi dell'UE: per esempio, in Germania l'S21 FE dovrebbe costare 749 o 819 Euro, a seconda del modello, cioè 20 Euro in meno del prezzo irlandese. Per quanto riguarda l'estero, invece, il prezzo sarà molto minore rispetto a quello europeo: negli Stati Uniti, infatti, il device costerà 699 Dollari, cioè circa 622 Euro.

Pochi giorni fa, inoltre, è anche trapelata la scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 FE, che sarà dotato di un display AMOLED da 6.4" con refresh rate da 120 Hz, il quale dovrebbe contenere anche un sensore per impronte digitali sotto il schermo. In termini di fotocamera, invece, il device dovrebbe avere un obiettivo primario da 12 MP e una selfie camera da 32 MP, insieme ad un grandangolo da 12 MP e ad un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.

In termini di chipset, la versione europa dell'S21 FE avrà un SoC Exynos 2100, mentre in altri mercati il telefono utilizzerà un chip Snapdragon 888 di Qualcomm. Infine, la batteria del device sarà da 4.500 mAh. L'uscita del telefono sembra essere programamta per la fine di gennaio 2022.