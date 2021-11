Samsung Galaxy S21 FE: un utente ha già il device, ecco le prime foto dal vivo

Samsung Galaxy S21 FE sarà lanciato a gennaio, probabilmente a ridosso del CES 2022: vista l'imminenza del lancio, i leak e i rumor sul Galaxy S21 FE si sono fatti piuttosto insistenti in rete. Ormai, per esempio, sappiamo che il Galaxy S21 FE arriverà solo in Europa e in pochi mercati asiatici, e conosciamo anche la sua scheda tecnica.

Quest'ultima, infatti, è trapelata online insieme ai primi render pubblicitari ufficiali di Samsung, che ci hanno dato un'idea più chiara del design di Samsung Galaxy S21 FE. Ovviamente, non possiamo aspettarci che la Fan Edition dell'S21 si discosti molto da quest'ultimo: infatti, l'S21 FE avrà un form factor molto simile a quello degli altri device della sua stessa linea.

In particolare, l'utente Twitter Abhishek Soni, che dice di possedere una copia del nuovo smartphone Samsung, ha confermato che il device ha un retro in plastica e un'isola per la fotocamera uguali a quelle del predecessore. Soni ha anche mostrato le prime immagini non-render del device, ma non ha spiegato come ne sia entrato in possesso. Potete dare un'occhiata agli scatti condivisi dall'utente al tweet in calce.

Vi ricordiamo che il Galaxy S21 FE arriverà a gennaio 2022, un mese prima della linea S22 di Samsung, ed avrà una configurazione con Snapdragon 888 e una con Exynos 2100. Lo schermo del device sarà da 6.4" e vanterà un refresh rate a 120 Hz, doppio rispetto all'S21. Secondo i leak, la RAM dello smartphone sarà da 8 GB o da 12 GB, a seconda del modello, mentre la sua memoria interna si attesterà a 128 GB o a 256 GB. Infine, il dispositivo avrà una batteria da 4.500 mAh con velocità di ricarica pari a 15 W. Il prezzo europeo del modello base dell'S21 FE dovrebbe essere di 920 Euro.