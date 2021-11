Samsung Galaxy S21 FE è vicino: eccolo in un video hands on

Dopo la pubblicazione delle prime foto del Galaxy S21 FE, il canale YouTube Concept Creator ha pubblicato un presunto video hands on dello smartphone di Samsung che, evidentemente, nonostante i numerosi rumor sulla sua cancellazione, è pronto ad approdare nei negozi.

Nel filmato, che potete vedere come sempre in apertura, lo youtuber sottolinea come la presentazione sia in programma il prossimo 11 Gennaio 2022 dopo una serie di ritardi e rinvii che avevano addirittura lasciato intuire una possibile cancellazione.

La clip di 8 minuti ha come protagonista Jermain Smit che mostra il pannello posteriore del dispositivo in quello che può a tutti gli effetti essere definito il primo hands on "semi-reale" dello smartphone. Il video conferma in gran parte i rumor emersi in rete, tra cui la presenza di tre sensori fotografici in alto a sinistra e soprattutto l'assenza sulla scocca posteriore del lettore delle impronte digitali, che a questo punto dovrebbe essere integrato direttamente sotto al display.

Sebbene la protagonista del video sia la colorazione grigia, sono attese sul mercato quattro colorazioni: a questa si aggiungerà quella bianca, viola chiaro e verde chiaro.

Di recente, il Samsung Galaxy S21 FE è tornato sul sito di Samsung, sintomo di un lancio che appare ormai quanto mai imminente.