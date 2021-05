Samsung Galaxy S21 FE, Z Fold 3 e Z Flip 3 potrebbero essere presentati lo stesso giorno

Samsung potrebbe avere qualche sorpresa in serbo per il prossimo evento Unpacked: secondo i principali media asiatici interessati al settore tech, nel mese di agosto 2021 il colosso di Suwon-si potrebbe lanciare in un’unica occasione gli smartphone top di gamma Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

A rivelare questa possibile bomba è stato il canale Yonhap News, secondo cui il debutto di tutti e tre i dispositivi mobili sarebbe stato spostato, rispetto al trend fissato negli scorsi anni, a fine agosto 2021. Questa intenzione di giocare d’anticipo sarebbe dovuta, secondo gli analisti coreani, dalla necessità di riempire il buco lasciato dall’abbandono della gamma Galaxy Note che, solitamente, veniva presentata proprio nel pieno dell’estate.

Questo lancio sarebbe anticipato per tutti i modelli, dato che Galaxy Z Fold 2 ha debuttato ufficialmente nel settembre 2020 e Galaxy S20 FE è giunto nei negozi retail e online solamente a ottobre 2021. Di conseguenza è lecito pensare che per l’autunno-inverno di quest’anno Samsung potrebbe avere qualche altra sorpresa per i fan del marchio, oppure potrebbe puntare tutte le sue fiche sul lancio unico di agosto per riempire il mercato fino a fine anno. Considerato che la stessa società si è lasciata sfuggire la pagina del prodotto sul sito ufficiale messicano, la presentazione è comunque attesa per i prossimi mesi.

In ogni caso, assieme a queste indiscrezioni riguardo il periodo di lancio non è giunta alcuna altra nota riguardo le specifiche tecniche. In compenso, il rapporto pubblicato da Yonhap News parla del possibile prezzo di Galaxy S21 FE fissato a 700,000 KRW o 624 Dollari al cambio attuale, anche se solo sul mercato domestico, ma trattandosi di semplici rumor invitiamo i lettori a prenderli cum grano salis.

I tecnici di casa Samsung nel mentre lavorano anche sul chip Exynos con GPU AMD, atteso anch’esso per il lancio nella seconda metà del 2021.