Samsung Galaxy S21 a inizio 2021 conterà solo 6 milioni di unità sul mercato globale

Samsung a quanto pare ha piani diversi per la nuova gamma di smartphone Galaxy S21 rispetto agli ultimi modelli lanciati, i quali hanno dovuto far fronte a questa difficile annata: per il lancio nel 2021, infatti, l’azienda sudcoreana avrebbe intenzione di produrre soltanto 6 milioni di unità da vendere globalmente.

A parlarne sono stati i colleghi di The Elec nello stesso rapporto citato ieri in cui si parlava dell’assenza del nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 2 dalla line-up di dispositivi in attesa di presentazione in occasione del prossimo evento Unpacked. Secondo loro, Samsung avvierà la produzione del lotto iniziale di 6 milioni di unità a dicembre, per poi osservare l’andamento del mercato e il successo della gamma prima di procedere con ulteriori lotti.

Intanto le indiscrezioni su Samsung Galaxy S21 non cessano di apparire online: ultimamente si è parlato molto del possibile rinvio del suo lancio, prima atteso per il 14 gennaio 2021 e ora probabilmente posticipato a febbraio per motivi ancora non noti. O ancora, a metà novembre il noto tipster Max Weinbach ha fatto trapelare le presunte specifiche tecniche dell’intera serie, composta dai modelli Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Uscendo dal mondo di Galaxy S21, di recente si è parlato del possibile addio alla gamma Galaxy Note in quanto il colosso sudcoreano intenderebbe sostituirlo con il nuovo Z Fold 3 dotato di S Pen, fotocamera sotto al display e Ultra Thin Glass di seconda generazione.