Samsung Galaxy S21, l'intera gamma si mostra nelle prime foto dal vivo

Dopo la comparsa dei render creati in CAD degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, ora online sono trapelate per la prima volta alcune foto reali dei modelli Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, confermando l’interessante design della fotocamera posteriore, elegante e finora inedito nel mondo dei dispositivi mobili, e anche dati tecnici.

Come potete osservare nel video allegato all’articolo, pubblicato su Youtube dall’utente Sakitech, sono stati resi noti molti dettagli della gamma S21: partendo dal design, si tratta dello stesso che abbiamo visto nei render trapelati durante novembre con l’elegante “isola” dedicata a contenere le tre lenti del modello base e Plus (64MP Telephoto + 12MP principale + 12MP ultragrandangolare) o le quattro della variante Ultra (108MP principale + 12MP ultragrandangolare + 10X Zoom telephoto + secondo sensore telephoto).

Oltre a questi dettagli sul design e sul comparto fotocamera si parla anche del resto della scheda tecnica: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la serie Galaxy S21 avrà un display Super AMOLED Infinity-O da 6,2 pollici con refresh rate di 120 Hz, risoluzione FHD+ e un lettore di impronte digitali in-display, assieme a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna espandibile, mentre il cuore pulsante dello smartphone sarà il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888 o l’Exynos 2100. Infine, si parla di una batteria da 4.000 mAh.

Dato interessante riguarda però la data di lancio: sebbene gli ultimi rumor dessero per confermato il rinvio a febbraio, per Sakitech i dispositivi Galaxy S21 verranno presentati il 14 gennaio 2021 e i preordini verranno aperti poco dopo, esattamente come secondo le prime voci trapelate online.

Infine, tra le tante indiscrezioni, si parla molto anche del supporto alla S Pen, segno del possibile addio alla gamma Galaxy Note.