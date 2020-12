Samsung Galaxy S21, mega leak: prezzi europei e miriadi di immagini

In seguito alle informazioni relative al supporto alla S Pen, Samsung Galaxy S21 torna al centro dei riflettori per via di un leak particolarmente sostanzioso. Più precisamente, sono coinvolti i prezzi europei e il design dello smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Galaxy Club, i prezzi europei di Samsung Galaxy S21 dovrebbero attestarsi su 879 euro per la variante base, 1079 euro per il modello Plus e 1399 euro per Galaxy S21 Ultra. Ovviamente per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma le voci di corridoio iniziano a farsi sempre più insistenti.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Wccftech e GSMArena (la fonte originale è WinFuture), nelle ultime ore sono trapelati online ulteriori presunti render che sarebbero destinati alla stampa. Non ci riferiamo solamente all'immagine già emersa durante gli scorsi giorni, ma anche a molti altri render che mostrano lo smartphone essenzialmente da ogni angolatura. Potete dare un'occhiata alle immagini mediante la galleria presente in calce alla notizia. In ogni caso, il design sembra ormai essere confermato, dato che è lo stesso che si è visto in precedenza nei video teaser trapelati online.

Nel frattempo, sono emersi anche i render relativi al modello Ultra. Vi ricordiamo che la gamma Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere annunciata a inizio 2021. I leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.