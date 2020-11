Samsung Galaxy S21, mega leak: trapelano le specifiche dei tre modelli

Dopo i rumor relativi al supporto alla S Pen, Samsung Galaxy S21 torna al centro dei riflettori per via di alcune indiscrezioni interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Android Police, il noto leaker Max Weinbach ha fatto trapelare online le presunte specifiche tecniche dell'intera gamma di smartphone in uscita nel 2021 (ricordiamo che dovrebbe esserci un lancio anticipato a gennaio). Le ultime indiscrezioni descrivono la presenza di tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy S21, nome in codice O1, dovrebbe includere un display LTPS da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 875 o Exynos 2100, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 12MP + 12MP e una batteria da 4000 mAh. Non dovrebbe mancare il supporto a 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, nonché il sistema operativo Android 11 con personalizzazione One UI 3.1. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White. La scocca posteriore dovrebbe essere in plastica.

Per quel che concerne, invece, la scheda tecnica di Samsung Galaxy S21+, nome in codice T2, dovremmo trovare uno schermo LTPS da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 875 o Exynos 2100, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 12MP + 12MP e una batteria da 4800 mAh. Presente il supporto a 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. In questo caso le colorazioni dovrebbero essere Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet. Il sistema operativo probabilmente sarà Android 11 con One UI 3.1.

Infine, passando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 Ultra, nome in codice P3, quest'ultima dovrebbe includere un display LTPO da 6,8 pollici con risoluzione WQHD+ e refresh rate 120 Hz adattivo, un SoC Qualcomm Snapdragon 875 o Exynos 2100, una quadrupla fotocamera posteriore da 108MP + 12MP + 10MP + 10MP e una batteria da 5000 mAh. Dovrebbero essere presenti 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, nonché le colorazioni Phantom Black e Phantom Silver. Il sistema operativo "caldeggiato" dai rumor è sempre Android 11 con One UI 3.1. La scocca posteriore dovrebbe essere in vetro.

Per quel che concerne il design dei dispositivi, a quanto pare sembrano essere confermati i leak precedenti. Staremo a vedere.