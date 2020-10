Samsung Galaxy S21 si mostra nei primi render: cambia la fotocamera posteriore

Dopo i primi rumor sulle specifiche tecniche del prossimo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21, apparsi online a settembre, ora grazie a Steve Hemmerstoffer di @OnLeaks abbiamo un nuovo render CAD che ci svela il possibile design, il quale appare essere un semplice perfezionamento del design della serie S20 già sul mercato.

Pubblicati sul nuovo social network Voice, questi render (di cui potete vederne due, uno in copertina e uno in calce all’articolo) mostrano uno smartphone dal display piatto da 6,2 pollici con punch-hole Infinity-O per la fotocamera frontale. Posteriormente, invece, troviamo la grande novità: un involucro completamente nuovo per la tripla fotocamera che sembra avvolgere la scocca e risaltare grazie al rilievo attorno alle lenti. Le dimensioni del telefono, secondo OnLeaks, girerebbero attorno ai 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (9,0 mm se si considera anche il dosso della fotocamera posteriore).

Non solo, ma OnLeaks avrebbe diffuso su Twitter anche i render del Galaxy S21 Ultra: il design sarebbe lo stesso, soltanto con un involucro più grande per ospitare un più sensori posteriori.

Se questi render fossero veri, Samsung Galaxy S21 finirebbe per proporsi sul mercato come un dispositivo dal design semplice, elegante, magari con un focus maggiore sulle migliorie per il comparto tecnico più che per l’estetica. Al momento, infatti, le voci trapelate in rete parlano della presenza del chipset Exynos 1080, che di recente avrebbe superato il processore Qualcomm Snapdragon 865+ nei benchmark. Tuttavia, altri appassionati sono convinti che si tratterebbe di un chip di fascia media e per questo ci sarebbe da attendere qualche ulteriore novità per quanto riguarda i SoC prodotti dal colosso sudcoreano.

Intanto, altre indiscrezioni diffuse da SamMobile parlano di un possibile arrivo in anticipo sul mercato della Galaxy S21, dal debutto attualmente atteso per inizio gennaio 2021.