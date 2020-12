Samsung Galaxy S21+ si mostra in un video hands on: continuano i leak

Dopo il mega leak di Galaxy S21+ di ieri, arriva un altro contenuto sul prossimo smartphone top di gamma 2021 di Samsung. Su un canale YouTube, infatti, è apparso quello che è a tutti gli effetti il primo video hands on "reale" della variante Plus della gamma.

Il filmato, che potete vedere in apertura, è stato pubblicato da un canale rinominato Random Stuff 2, e probabilmente mostra una versione del Galaxy S21+ di test, in pre produzione. Nonostante ciò però vengono confermate alcune delle specifiche tecniche di cui si era parlato nelle scorse settimane, tra cui il display Super AMOLED piatto da 6,7 pollici: Samsung evidentemente potrebbe davvero abbandonare gli schermi 2.5D.

Confermata anche la configurazione fotografica posteriore: gli utenti con ogni probabilità troveranno tre lenti da 64 megapixel, in grado di girare video in 4K 60fps in HDR10+.

Sotto la scocca invece gli utenti dovrebbero trovare 8 gigabyte di RAM e 128 o 256 gigabyte di memoria. Conferme anche per il modulo 5G e la batteria da 4.800 mAh, mentre il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 888, a fianco dell'Exynos per in determinati mercati.

Ovviamente non possiamo garantirvi l'assoluta veridicità del video, e come sempre vi invitiamo a prendere contenuti come questi con le pinze.