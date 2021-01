Meno uno al Samsung Galaxy S21: nuove informazioni sullo zoom della variante Ultra

Ci siamo: manca sempre meno alla presentazione del Galaxy S21 e nelle ultime ore il flusso di indiscrezioni e rumor è aumentato a dismisura. In particolare, è emersa un'indiscrezione molto interessante sul comparto fotografico della variante Ultra e sul teleobiettivo.

Secondo quanto affermato da vari leaker, la variante Ultra dovrebbe avere due teleobiettivi, entrambi dotati di sensori da 10 megapixel. Uno di questi offrirà lo zoom ottico 3x, mentre l'altro lo zoom fino a 10x. Ice Universe ha descritto quest'ultimo come il più avanzato del mercato.

A quanto pare, infatti, il secondo di questi due teleobiettivi avrà un sensore da 1,22 micropixel, un'ampia apertura e supporto per l'AF a doppio pixel. Non è tutto, però: il leaker si dice infatti convinto del fatto che utilizzerà un nuovo sistema di lenti a periscopio a due rifrazioni al posto di cinque.

Cosa cambierà per gli utenti? Che quando si scatteranno le foto il sensore perderà meno luce. I sensori periscopici utilizzati sugli smartphone rifrangono la luce ripetutamente per ingrandire l'immagine senza dover utilizzare lenti ingombranti come quelle che siamo soliti vedere sulle fotocamere professionali. Durante questo processo, però, parte della luce o dei dettagli si perdono, ecco perchè un minor numero di rifrazioni permette di ottenere lo stesso zoom, ma con più dettagli.

Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, Samsung sicuramente ne parlerà nel corso dell'evento di domani. A quanto pare il Galaxy S21 supporterà anche la ricarica rapida a 65W.